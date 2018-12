di Vittorino Bernardi

THIENE - Natale speciale nel padiglione Fieristico di via Vanzetti che anche quest’anno vedrà l’appuntamento “”, allestito da una ditta specializzata in servizio di catering e proposto dal Comune tramite l’assessorato ai servizi alla persona e alla famiglia,, noto imprenditore della moda, a circa, disagiate e/o in difficoltà economiche. Nata in occasione della solidale iniziativa dal 2013 si è estesa anche al giorno di Pasqua, grazie ancora al benefattore Dalla Rovere. A pranzare saranno personesu indicazione degli operatori dell’assessorato al sociale, incon la Croce rossa, l’associazione Età Serena, l’Auser e le Caritas parrocchiali. Assieme a poveri e disagiati non dovrebbero mancare ile l’assessore ai servizi alla persona e alla famigliache porteranno il saluto e gli auguri della Città. Una quindicina di persone, tra cittadini e volontari della Cri, garantiranno l’assistenza nel corso della giornata e l’animazione nel pomeriggio per i bambini.