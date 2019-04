Va a pescare con gli amici, poi cade in acqua: 18enne gravissimo

di Luca Pozza

MONTEGALDELLA -, di cui non sono state al momento fornite le generalità, lotta tra la fine e morte nella. Secondo una prima ricostruziome, tuttora al vaglio dei carabinieri, il giovane è stato trovato riverso nell'acqua del Bacchiglione, in via Fontanelle a Montegaldella, all'alba di oggi dagli amici, con i quali era andato a pescare. Il gruppo era rientrato verso le auto, parcheggiate vicino al corso d'acqua: una volta notata l'assenza del 18enne sono tornati al fiume trovandolo parzialmente immerso.Lo hanno trovato ine per questo hanno dato immediatamente l', dopo aver cercato di soccorrerlo, tirandolo fuori dall'acqua. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari l'hanno intubato sul posto per poi proseguire con le operazioni di rianimazione per quasi un'ora, che hanno dato buon esito, perchè il cuore è tornato a battere. Il giovane è stato poi trasportato al San Bortolo, dove è stato subito dirottato nel reparto di terapia intensiva. Nella serata di oggi le sue condizioni erano ancora gravissime. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che nel corso della giornata hanno ascoltato il racconto degli amici.