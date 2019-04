Secondo assalto in 10 mesi con molotov a un bar gestito da cinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Assalto con duela scorsa notte aldi via Alcide De Gasperi ad Alte Ceccato, gestito da una famiglia cinese. È stato il secondo episodio, identico nelle modalità d’azione a quello del 2 giugno dello scorso anno. Alle 3 di ieri 26 aprile ignoti hanno infranto una finestra sul retro del locale e hanno lanciato all’interno due molotov che hanno innescato un rogo. I gestori che abitano sopra il bar sono balzati dal letto e preso atto della situazione hanno chiamato il 115. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza che in un paio di ore hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale che ha subito notevoli danni da fumo: resterà chiuso alcuni giorni. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Valdagno che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del lancio dell’altra notte, che potrebbero essere gli stessi dello scorso giugno.