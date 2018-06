di Luca Pozza

MONTECCHIO MAGGIORE - Idisono stati scelti come location italiana di un filmA dieci anni dal kolossal “Kambaqt Isq”, ambientato a Villa Cordellina di Montecchio e nel centro di Vicenza, che registrò milioni di spettatori, e dopo altre rapide incursioni della prolifica industria del cinema indiano,nel comune castellano grazie alla collaborazione della Città di Montecchio Maggiore, del ristorante Castelli di Giulietta e Romeo e della Vicenza Film Commission.Ai castelli sono state girate alcune scene delche in indiano significa “eclisse di luna”, del regista Bhushan Patel. La pellicola, prodotta da Viking Media & Entertainment Limited (la produzione esecutiva italiana è invece affidata alla Bmovie Italia di Andrea Boscaro), uscirà a settembre in tutta l’India. L’attore principale è, che è anche co-finanziatore del film insieme alla sua famiglia di imprenditori, mentre l’attrice principale èmodella indo-americana nata nel Queens (New York) da madre ceca e padre pakistano che ha iniziato la carriera come modella negli States per poi debuttare a Bollywood nel 2011. Nonostante la notizia fosse stata tenuta riservata per consentire lo svolgimento regolare delle riprese, forse proprio grazie ai post dell’attrice sono stati diversi gli indiani residenti a Montecchio Maggiore e dintorni che sono saliti al colle per seguire i ciak.La trama del film, spiegano da, combina scene romantiche come quelle girate ai Castelli, con altre più forti, addirittura horror, come le hanno definite, sull’onda del nuovo corso bollywoodiano. Decisamente internazionali sono i luoghi dove la troupe ha finora girato: da Mumbai a Londra e appunto in Italia dove si sviluppa la parte più sweet del film, con ambientazioni sul Lago di Garda, Venezia e appunto Montecchio Maggiore.