Casa colonica a fuoco, incendio doloso. Pericolo crolli, sarà abbattuta

di Luca Pozza

MASON VICENTNO - Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colombare 152 aper l’incendio di una casa colonica disabitata, che è andata a fuoco all'alba. Ad accorgersi di quanto successo è stato il proprietario, che attorno alle 10 si era recato sul posto dove possiede dei terreni agricoli attigui all’abitazione.La squadra intervenuta da Bassano ha spento i focolai residui dell’che ha. A causa dei danni strutturali è stato interdetto l’accesso all’immobile - l'area è ora transennata - che probabilmente dovrà essere abbattuto in quanto esiste un rischio crolli. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma considerato che non esistevano allacciamenti elettrici, è quasi sicuro che si tratti di un atto doloso. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.