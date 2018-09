Libri in villa sulla Grande Guerra

di Roberto Lazzarato

BASSANO. In occasione del centenario della, sabato 15 e domenica 16, la Fondazione Luca ripropone l’iniziativa, sperimentata con successo lo scorso anno, «per approfondire quel momento storico con testimonianze, preziosi studi e documentazioni», presentando la 2^, all’interno dei giardini di. L’inaugurazione sabato prossimo, alle 10.30, presso la Cappella Mares in villa.Editori, collezionisti, librerie specializzate avranno modo di presentare in una sola occasione tutto ciò che può incuriosire ed interessare i molti appassionati della storia e visitatori che saranno presenti nei due giorni ricchi di eventi.Durante il week-end ci sarà quindi l’opportunità di consultare ed acquistare libri e volumi storici, di autori noti, antichi e contemporanei specifici sul tema della Grande Guerra poiché a Villa Cà Erizzo saranno presenti con propri stand le principali case editrici del settore, librerie specializzate e collezionisti.In occasione della manifestazione saranno possibili visite guidate alcon il solo biglietto del museo. E’ inoltre prevista la presentazione di libri e l’incontro con gli autori: «» di Paolo Pozzato; «» di Roberto Roseano; «» di Sergio Tazzer; «» di Marco Mondini.