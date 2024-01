Mirano. Gesto di fair play alla partita di rugby, l'ambulanza resta impantanata: i giocatori di entrambe le squadre si uniscono per tirarla fuori Video

MIRANO - L’ambulanza in panne? Niente paura, ci pensano i rugbisti. Una grande prova di fair play, quella mostrata ieri, domenica 21 gennaio, durante la sfida di Serie C tra i padroni di casa del Mirano e il Bassano.

In un contrasto, infatti, un giocatore del Bassano ha ricevuto un brutto colpo alla testa. Il medico, data la situazione, ha preferito chiamare il 118. L’ambulanza, però, una volta entrata in campo, a causa della gelata è rimasta bloccata nel fango.

I giocatori di entrambe le squadre, così, hanno improvvisato una “touche” per spingere il mezzo. «È stato un bel momento che ancora una volta evidenzia quanto questo sport possa essere meraviglioso - commenta il presidente del Mirano, Stefano Cibin - i ragazzi che fino a un secondo prima se le stavano dando di santa ragione in campo, hanno fatto squadra per qualcosa di più importante». Il ragazzo, poi, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. La partita è finita 41-0 per il Mirano. Ma il risultato, a questo punto, è solo un dettaglio. (Il video è stato pubblicato sulla pagina Mirano rugby)