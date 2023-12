Lagazuoi. Arriva il nuovo videogame che ti immerge nella Grande Guerra: si potranno anche ascoltare le storie degli Alpini e leggere le loro lettere

LAGAZUOI (BELLUNO) - Un gioco "immersivo" che riproduce lo scenario delle trincee della Grande Guerra nella zona del Lagazuoi come si sarebbe visto nel 1917. È la novità digitale, realizzata dal museo della Grande guerra del Lagazuoi e l'azienda informatica Realverse.

Si tratta di un'iniziativa ludica con ambizioni di divulgazione storica ottenuta grazie alla collaborazione di più sezioni dell'Associazione nazionale alpini. Il prodotto, chiamato «Lagazuoi: Echoes of The Great War», con l'utilizzo di un visore e due joystick, permette ai partecipanti di entrare, ad esempio, in una baracca allestita come un piccolo museo, con quadri e foto, tutti oggetti creati a partire da scansioni di elementi reali per una maggiore accuratezza storica. Il giocatore può inoltre ascoltare le storie degli Alpini, leggere le lettere che hanno lasciato alle famiglie e prendere parte attiva ad un combattimento compiendo varie missioni.

«Siamo entusiasti di annunciare il lancio di "Lagazuoi: Echi della Grande Guerra" - scrivono sul proprio sito i creatore - un gioco di realtà virtuale immersiva che ti trasporta nell'intensa e coinvolgente esperienza della Grande Guerra sul Monte Lagazuoi.