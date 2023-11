VENZONE (UDINE) - L’Esercito ha neutralizzato una granata di artiglieria a Venzone. Ieri, lunedì 27 novembre, gli specialisti del 3° Reggimento Guastatori, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti ai conflitti mondiali.

Il team Conventional Munition Disposal di Guastatori dell’Esercito proveniente da Udine, accompagnato dai Carabinieri di Venzone, si è recato nella frazione di Pioverno lungo il greto del fiume Fella dopo che degli escursionisti avevano allertato le forze dell’ordine per la presenza di un oggetto non meglio identificato ma riconducibile a un ordigno. I Guastatori recatisi sul posto, hanno confermato la presenza di un ordigno bellico ancora attivo: una granata di artiglieria calibro 76 millimetri AP HE (High Explosive-Alto Eplosivo), di nazionalità italiana e risalente alla Prima Guerra Mondiale.

L’ordigno è stato in un primo momento messo in sicurezza e successivamente trasportato in un luogo idoneo al brillamento presso il greto del fiume Fella dove nel frattempo è stata predisposta una buca, in gergo militare detta “fornello”, all’interno della quale, con l’innesco di un altro esplosivo militare l’ordigno è stato definitivamente neutralizzato. La zona interessata al brillamento e la zona circostante sono state successivamente bonificate. L’assistenza sanitaria, indispensabile in questo tipo di attività, è stata fornita dalla Croce Rossa italiana Corpo Militare centro di mobilitazione Nord Est di Padova.