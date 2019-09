di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ilpartendo da Vicenza. Sarà unaa inaugurare le celebrazioni per idella spedizione del portoghese, il quale circumnavigò il globo portando con sé anche un giovane vicentino,che raccontò l'impresa nelle sue memorie.La sua città gli renderà omaggioin concomitanza con il via delle manifestazioni ufficiali che ripercorreranno la storica avventura. Diversi gli appuntamenti, tra cui come detto lead alta voce di oltre. Inizieranno alledi venerdì davanti al monumento di Pigafetta in Campo Marzo e termineranno a mezzanotte.le persone che si avvicenderanno nella lettura della relazione del navigatore berico. Non mancheranno i momenti conviviali, comealle 20.30 al chiostro di San Lorenzo. Sabato e domenica si alternerannoalla scoperta dei luoghi in cui visse lo scrittore. Artefici delle iniziative, l'associazione Pigafetta 500 e il Comune.Il viaggio di Magellano è stato ricordato anche aldall'eurodeputata vicentinaPigafetta resta una figura ancora poco conosciuta, sebbene sia la voce e la penna della spedizione, partita da Sanlúcar de Barrameda con. Solo intornarono vivi.