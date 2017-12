di Vittorino Bernardi

THIENE - Il consorzio di polizia localedi via Rasa 9 rafforza l’organico con l‘, tramite. Anche se è prevista l'assunzione del solo primo classificato la graduatoria, della, verrà resa disponibile ad altri Enti pere utilizzata per l'assunzione di agenti a tempo determinato. Il bando e il modulo per la domanda da presentare entro le ore 12 del 5 gennaio 2018 sono pubblicati nel sito istituzionale del consorzio: maggiore età, cittadinanza italiana, diploma di scuola superiore che dia accesso all'università e patente di abilitazione alla guida di cat. B.: codice della strada, codice procedura penale e leggi complementari limitatamente alla parte di polizia giudiziaria, nozioni di infortunistica stradale, codice penale, nozioni di annona e commercio, nozioni di edilizia e ambiente, nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento agli Enti Locali e diritti e doveri del pubblico dipendente.: in caso di un elevato numero di candidati verrà effettuata una preselezione venerdì 12 gennaio.La prova scritta con le materie d’esame di lingua inglese e informatica si svolgerà, quella oraleed eventualmente venerdì 26 gennaio.