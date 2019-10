Il lago sta soffocando per colpa delle alghe: escavatori con pale e cingoli in azione

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCUGNANO - Si chiamano macrofite, ma sono conosciute come. Al, ai piedi dei, ce ne sono tante. Troppe.dello specchio d'acqua molto amato dai vicentini.Finora gli interventi per eliminare la vegetazione hanno risolto il problema solo parzialmente. Lo dimostra lo strato verde che, l'estate scorsa, a più riprese ha coperto l'acqua, con danni sia alla fauna che all'attività sportiva.Ma da qualche giorno sono al lavoro dei veri e propri. Si tratta diin grado di rimuovere più efficacemente le erbacce. Sarà la volta buona? Lo sperano siarispettivamente proprietaria ed ente gestore del luogo, cheresponsabili della bonifica.L'obiettivo dell'operazione è rimuovere l'eccesso di alghe per consentire la prosecuzione dellee quelle di formazione organizzate dalla«Il lavoro ci permette di pianificare azioni che agiscano in modo incisivo sulle problematiche del lago di Fimon - commenta il consigliere provinciale delegato- Tutto questo grazie ai mezzi in uso che sono stati modificati per la pulizia del lago».