La corazzata Ekaterinburg prepara la conquista dell’Eurolega: il ritiro a Schio

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO/SAN MARTINO DI LUPARI - Saranno momenti ditra qualche giorno a Schio e a San Martino di Lupari. La formazione russa dell’che dal roster è con pochi forse il, tanto che potrebbe salire su un podio olimpico, saràper vivere un ritiro mirato a preparare al PalaRomare l’in programma dal 20 al 22 aprile, in sede da stabilire tra le quattro partecipanti: Ummc Ekaterinburg e Dynamo Kursk (Russia), Yakin Dogu Istanbul (Turchia) e Sopron Basket (Ungheria). La corazzata russa approda a Schio grazie al suo allenatore, spagnolo di 51 anni, che«Quando coach Mendez mi ha telefonato dicendo che avrebbe voluto preparare nei minimi dettagli la Final four di Eurolega - racconta il direttore generale Famila Paolo De Angelis - gli ho detto scherzando che per vincerla avrebbe dovuto passare prima da Schio e così ha accettato. Per qualche giorno avremo in città e al PalaRomare la squadra forse più forte “del mondo” con tante: Olimpiadi, Mondiali, Europei. Ancora una volta Schio si conferma la, anche a livello internazionale». E al PalaRomare l’Ekaterinburg giocherà un’amichevole alle 18 di. Le russe saranno impegnate prima in un’amichevole a San Martino di Lupari (Padova),alle 19., commentata così dalla società giallonera. «Avevamo voglia di regalare ai nostri tifosi un'altra sorpresa dopo l'evento della Nazionale di novembre. Il 28 marzo il grande basket internazionale torna al PalaLupe: il Fila sfiderà in amichevole le(2003, ‘13 e ‘16) dell’Ummc Ekaterinburg a ingresso gratuito, spargete la voce!». Maya Moore, Brittney Griner, Alba Torrens, Emma Meesseman, Olga Arthesina, Raisa Musina e Lara Sanders sonodell’Ummc Ekaterinburg.