Tragico scontro auto-scooter fuori dal casello dell'A4: morta una donna

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Unaè morta oggi, attorno alle 14, in un tragico scontro, che ha visto, avvenuto nelladi Montecchio Maggiore.Secondo una prima ricostruzione la donna, che a quanto sembra si stava recando al lavoro a bordo del suo scooter, è venuta in contatto con un'auto, volando a terra e rimanendo esanime sull'asfalto. Immediati i soccorsi: sul posto un'ambulanza del Suem 118 ma i soccorsi sono stati inutili, visto che ogni tentativo di rianimarla è stata vana. Sul luogo della tragedia anche le pattuuglie dellae dei carabinieri della locale compagnia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Pesanti i disagi al traffico, sia in entrata che in uscita dall'autostrada.