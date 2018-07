Doppio schianto nella notte: morti due motociclisti di 42 e 21 anni

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENTINO - E'di due diversi iavvenuti tra la tarda serata di ieri e questa notte sulle, dove hanno perso la vita duee un altro (un amico di quest'ultimo) versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano del Grappa.Nel primo episodio, avvenuto poco prima delle 22 di ieri, a, lungo via Dante Alighieri, è deceduto(Treviso): l'uomo, a bordo del suo scooter è uscito di strada in via Alighieri, precipitando in una scarpata: ricoverato all'ospedale in condizioni disperate, è spirato all'alba, nonostante il prodigarsi dei medici dell'ospedale di Bassano.Il secondo sinistro è avvenuto nella notte a San Pietro di, all'altezza della rotatoria di Ca' Dolfin, vicino alle Poste, in direzione di Tezze sul Brenta: qui a perdere la vita è stato, che in sella al proprio scooter, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro un muretto di cinta in cemento. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo l'arrivo sul posto dell'ambulanza del Suem 118. Grave l'amico che era in sella con lui, Matteo Basso, 21 anni, suo compaesano, trasportato in codice rosso nel nosocomio bassanese. Secondo quanto emerso i due amici stavano tornando a casa dopo una serata di festa trascorsa con gli amici.In entrambi gli incidenti rilievi da parte delle pattuglie dei carabinieri, che stanno ricostruendo le dinamiche.