Si schianta in scooter contro un albero: muore emigrante di Borso. Si tratta di, 42 anni, nato a cresciuto a Basilea in Svizzera e solo da qualche mese, ritornato a Borso nell'abitazione dei nonni insieme alla madre. Golin è venuto a mancare all'ospedale di Bassano del Grappa dove era stato trasportato d'urgenza in condizioni critiche viste le ferite riportate soprattutto alla testa. Ora la salma è all'obitorio dell'ospedale per il riconoscimento ed è a disposizione del magistrato che dovrà dare il nulla osta peril funerale che dovrebbe essere celebrato a Borso del Grappa.