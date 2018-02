Scontro frontale tra auto, muore un sessantenne di Montagnana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORGIANO - Poco dopo le ore 20 di questa sera, sabato 10 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San Feliciano nel comune diall'altezza dell'incrocio per Pilastro per lo scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito. La squadra di Lonigo ha estratto un 59enne dida un Audi Q3, ma nonostante i soccorsi il personale del Suem 118, ne ha dovuto dichiarare la morte. Ferito l'altro conducente straniero della berlina Mercedes, trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri di Noventa per i rilievi del sinistro.