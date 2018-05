© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno è uscito dall'auto un attimo prima che venisse divorata dalle fiamme, l'altro ha assistito impotente al rogo in cui tre persone sono morte carbonizzate . Nell'inferno scoppiato ieri mattina lungo l'autostrada Valdastico, tra i caselli di Albettone e Longare in direzione Piovene Rocchette, c'erano anche, entrambi residenti a, un piccolo comune dei Colli Euganei.«Sono vivo per miracolo, se fossi entrato in autostrada due minuti più tardi in quel rogo ci sarei finito anch'io».(nella foto), ex sindaco di Lozzo Atestino è ancora sconvolto dai terribili incidenti costati la vita a quattro persone. «Verso le 12.15 ero incolonnato per un incidente successo all'altezza del casello di Albettone racconta Luca Ruffin dovevo andare a Padova per partecipare a una trasmissione in onda su Telenuovo. Mentre ero al telefono per avvisare del ritardo. Mi sono precipitato fuori dalla macchina e ho iniziato a correre verso le fiamme, che erano circa 50 metri più indietro prosegue l'ex sindaco Quando sono arrivato sul luogo dell'incidente ho riconosciuto un mio compaesano:»...