di Luca Pozza

ALBETTONE - Inferno oggi sull'autostradadove poco dopo mezzogiorno, a distanza di alcune decine di minuti, si sono verificati duegravissimi, entrambi in direzione Piovene Rocchette, verso nord. Il primo è avvenuto poco dopo il casello di Albettone: nello schianto due persone sarebbero state sbalzate dall'auto, rimanendo ferite in maniera grave, una pare in condizioni disperate. Quest'ultimo, portato in ospedale con l'elicottero, non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo al San Bortolo.In seguito alla coda che si è formata si è verificato il secondo incidente: anche in questo caso due auto si sono tamponate,, e hanno preso fuoco. Secondo quanto riferisce l'Agenzia Ansa ci sarebbero, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Sul posto l'elisoccorso (alcuni testimoni hanno visto decollare il velivolo dal luogo dell'incidente), diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale. L'autostrada in direzione nord è stataalle 13 e il traffico al momento è bloccato, con incolonnamenti che hanno raggiunto i 5-6 chilometri.