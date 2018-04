di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALTRANO - In una decina di giorni di indagini ledell’Enpa Vicenza hanno chiuso il cerchio sul cacciatore che hacon un’arma da fuoco il, un bracco di nome Athos, la cui carcassa coperta in parte da sassi è stata ritrovata l’11 marzo in località Grengaro, lungo una scarpata che scende verso l’Astico da una signora a passeggio nella zona. La segnalazione da parte della stessa all’Enpa Thene-Schio ha fatto scattare le indagini delle guardie zoofile.Ilha comunicato nel pomeriggio odierno su Facebook la denuncia del cacciatore. Le indagini sono iniziate dalla: il bracco ucciso è risultato essere Athos, età sei anni circa, di proprietà di un. L’esame autoptico eseguito sulla carcassa il 20 marzo ha rilevato la causa della morte:sparati alla testa da distanza ravvicinata, circa 50 centimetri e i due proiettili rimasti conficcati nella parte bassa del cranio hanno certificato il tipo di arma utilizzata. Sabato 24 marzo le guardie zoofile si sono recate a Caltrano presso, il proprietario di Athos. Alla richiesta di chiarire la propria posizione sulla morte del cane l’uomo,, ha ammesso le proprie responsabilità. A.R., cacciatore di selezione,, è statoalla procura della Repubblica di Vicenza per uccisione di animale con violazione dell’art. 544/bis del codice penale che prevede una; è stato inoltre denunciato per altri tre reati connessi. Nel caso di condanna spetterà alla questura vagliare l’idoneità del soggetto all’uso e detenzione di armi.