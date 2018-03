di Vittorino Bernardi

CALTRANO - L’, che nei giorni ha denunciato il ritrovamento, lungo una scarpata che scende verso l’Astico, della- poi identificato come un bracco di nome Athos -, ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa, è finita in una bufera sul web. Duri attacchi rivolti all'ente "colpevole" di avere affermato che il killer di Athos è un cacciatore. Presa di mira dalle critiche è in particolare la«Sto ricevendo minacce di tutti i tipi dai cacciatori - afferma De Pretto - Un loro collega ammazza un cane e loro che fanno invece che condannarlo? Minacciano chi denuncia. Ci sia stata una sola presa di posizione di qualche associazione di cacciatori, una condanna chiara o una presa di distanza: quando mai! Chi tace acconsente, mi viene da pensare. Ecco il tono del contenuto di un messaggio: «Il tuo problema non è il cane, ma è che tu non puoi vedere i cacciatori... e se le cose fossero andate diversamente... Hai sempre da blaterare di tutto a discapito di loro, fai una cosa: vai a morire ammazzata».Enpa fa sapere che la persona che ha ucciso il bracco è stata individuata ed è sotto osservazione nell’indagine avviata dalle guardie zoofile di Enpa. Del caso sono informati i carabinieri della stazione di Chiuppano.