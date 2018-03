Cane da caccia ucciso con una fucilata in testa, l'Enpa: «Vogliamo il colpevole»

di Vittorino Bernardi

CALTRANO - La carcassa di un cane bracco ucciso con un, probabilmente dal padrone è stata recuperata dai volontari dell’lungo una scarpata che scende verso l’Astico, sulla segnalazione di una signora a passeggio nella zona. Il cane è stato, appartenente a un. Federica De Pretto, presidente dell’Enpa Thiene Schio esprime unesul ritrovamento della bestiola. «Sappiamo bene che fine fanno alcuni cani da caccia quando non fanno il loro “dovere”, quando sono vecchi, oppure quando non hanno quell’istinto che serve ai cacciatori. Lo sappiamo da sempre: spariscono nel nulla. Stavolta il piano non ha funzionato e il destino ha voluto che una persona, una fotografa naturalista, si sia avventurata in un luogo impervio, in un luogo in cui è davvero difficile arrivare e così lo ha vistoda sotto un ammasso di sassi e ci ha avvisato».Cosa potrebbe essere accaduto? «Il bracco è stato barbaramentecon un colpo di arma da fuoco alla testa. Era visibile ile un rigolo di sangue. Immagino la scena: il proprietario ha portato il cane in una passeggiata e poi a tradimento gli ha sparato in testa. Sarà andata così?». Come avete deciso di agire? «Abbiamo affidato le indagini alle. In attesa di conoscere l’esito ci chiediamo come si possa stare tranquilli ad avere un vicino di casa capace di questo. Un vicino che magari si nasconde dietro la maschera di uno di quei cacciatorie poi la difende così. Riteniamo una persona capace di un gesto del genere sia: chi ammazza un essere indifeso in questo modo non dovrebbe avere armi in casa. C’è davvero da preoccuparsi, ci chiediamo di cosa altro può essere capace. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso. Che questa personaquello che ha fatto. Vogliamoe per tutti i cani da caccia trucidati. La caccia è anche questo».