Gomme per moto a prezzo scontato: paga 330 euro ma non le riceve mai

di Luca Pozza

LONIGO - Su internet aveva intravisto la possibilità di fare unacquistandoad un prezzo scontato, ma dopo aver pagato non ha mai ricevuto la merce. Vittima della vicenda un ragazzo di 17 anni, residente a Lonigo, che nei giorni scorsi si era presentato nella stazione dei carabinieri del centro leoniceno, raccontando quanto successo.Dopo aver svolto le indagini ieri i militari hanno denunciato per, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa, G.C.C 26enne, residente a Crotone. Quest'ultimo nei giorni precedenti aveva pubblicato on line, in un sito specializzato, la vendita dei pneumatici per moto del, cifra che il 17enne aveva pagato attraverso un vaglia postale, senza più ottenere risposte. L’autore del fatto, nonostante i tentativi, si era reso irreperibile a qualsiasi chiarimento, ma ora è stato denunciato.