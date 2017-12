LONGARE - Notte di Natale di lavoro per i vigili del fuoco di Vicenza e i tecnici dell’impresa Aim Vicenza per le conseguenze di un incidente stradale che ha lasciato per ore al freddo molti cittadini, per lo spegnimento improvviso delle caldaie di casa. Per cause da accertare, probabilmente per l’asfalto coperto da un leggero velo di ghiaccio lungo via Scodegarda, all'altezza del raccordo con l'autostrada, il conducente di una Opel Agila attorno alle 2.30 di ieri ha perso il controllo del mezzo e uscito di strada ha tranciato di netto una colonnina che porta il gas in rete. Notevole è stata la perdita di metano che disperso nell’aria non ha più alimentato le caldaie di diverse case, rimaste al freddo. Le condutture sono state riparate nella notte dai tecnici dell’impresa Aim. La messa in sicurezza è stata della zona è stata effettuata dai pompieri. Il conducente della Opel Agila è uscito illeso dal sinistro.



Martedì 26 Dicembre 2017, 09:56