Furto nella notte di computer e orologi per 60 mila euro

BRENDOLA - Paura questa notte per una guardia giurata in servizio alla ditta Attiva di via del Progresso,di prodotti di marca Apple:ha affrontato quattro malviventi travisati e impedito loro di fare man bassa. I malviventi giunti sul posto hanno forzato un ingresso e si sono introdotti all'interno con un furgone per caricarlo con personal. Nell’azione sono stati interrotti da una guardia presente all’interno dell’azienda: per garantirsi la fuga i malviventi l’hanno minacciata con degli estintori. Il bottino trafugato è di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Brendola e Vicenza che hanno ritrovato poco lontano il furgone usato dalla banda, risultato rubato da alcuni giorni nel bresciano. A nulla sono serviti o posti di blocco tempestivamente organizzati nella zona.