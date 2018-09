Flash mob del gruppo “Salviamo la Val d'Astico” contrario alla A31 Valdastico Nord

di Vittorino Bernardi

VALDASTICO - Non abbassa la guardia il gruppo ambientalistada circa 30 anni contrario alla prosecuzione dellada Piovene Rocchette al Trentino per l’immissione nell’autostrada del Brennero. Sabato dei militanti del gruppo inhanno simbolicamente chiuso un cantiere, dove con unasono in corso lavori propedeutici alla realizzazione del progetto di prolungamento autostradale. Il gruppo sul Facebook ha postato un comunicato con foto sull’azione messa in atto sabato, undai toni goliardici. «Come da tempo ormai ribadiamo l'autostrada Valdastico Nord è un'opera inutile e dannosa che distruggerà e impoverirà irreversibilmente il territorio. Tutte e tutti dobbiamo metterci in gioco per difendere la valle, il nostro futuro e la nostra salute. Per questo motivo invitiamo tutti/e a segnalare qualsiasi altra presenza di questi "" che fermeremo sempre tutti e tutte assieme, perchè l'unica grande opera che vogliamo è la messa in sicurezza dei territori. Nelle prossime settimane parteciperemo a: il primo a Venezia il 29 e 30 settembre a fianco di tutte le realtà e i comitati che si battono contro le grandi male opere e per la giustizia ambientale, il secondo in Trentino il 6 ottobre per una grande manifestazione per dire No all’A31».