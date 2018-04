di Maria Elena Mancuso

BASSANO – Festeggia i. Nata un po’ per caso tra le mura di una splendida residenza storica, e cresciuta grazie alla competenza e alla passione delle tre sorelle, la libreria “più bella d’Italia” si appresta a celebrare in grande stile questo importante traguardo. Per l’occasione, infatti, a partirepomeriggio, tra gli scaffali ricolmi di libri ci sarannoQuattro scrittori, diversi per genere e per tipologia di lettori, che s’intratterranno con quanti vorranno partecipare all’evento.Quattrocome i tanti che, in questi giorni, stanno mandando le proprie felicitazioni alle sorelle Manfrotto tramite breviDa, passando per, ognuno con il proprio augurio, ognuno con il proprio ricordo di questo luogo eccezionale che in vent’anni di attività ha venduto quasi, ospitato oltree dato vita a centinaia di eventi.Era ilquando la Libreria Palazzo Roberti apriva le sue porte per la prima volta.di affreschi, stucchi e scaffali in noce carichi di volumi, incastonati tra le vie del centro storico cittadino, sorti in una dimora storica che avrebbe dovuto avere tutt’altro destino.Acquistato nell'88 da, fotografo e fondatore dell’omonimo gruppo industriale, Palazzo Roberti avrebbe dovuto, infatti, diventare l’abitazione di famiglia. Ma unposto dopo l’acquisto, ne destinava l’uso a libreria, e così, dopo un accurato restauro nasceva la libreria affidata alle tre figlie Lavinia, Lorenza e Veronica.Gli stessi saloni frequentati daBonaparte, dae da, accolgono così oggi un tempio del sapere amato e apprezzato in tutto il Paese. Un luogo in cui celebrare ogni giorno i libri, protagonisti indiscussi di Palazzo Roberti, vivendo un’esperienza di bellezza, di racconto e d’incontro.