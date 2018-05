Febbre scudetto Famila: la società offre ai tifosi un maxischermo al PalaRomare per gara3 di martedì 8/5

di Vittorino Bernardi

SCHIO - È febbre scudetto nel Vicentino tra i tifosi dellaa, team che domani sera a Ragusa potrebbe festeggiare lo scudetto n. 9 (il primo nel 2005 con allenatore Fabio Fossati). Vinte gara1 giovedì 62-56 e gara2 sabato 63-58, entrambe in casa,a Ragusa (palla a due alle 20.30 con diretta su Sportitalia) cercheranno la terza vittoria per, sarebbe il primo conquistato lontano dal pubblico amico. Per l’importante sfida ilha pensato di offrire un regalo alla tifoseria: un maxischermo al PalaRomare per seguire assieme ie chissà festeggiare dalle 22 in centro storico, in piazza Rossi, con la tradizionale vestizione con il tricolore della statua dell’Omo. In caso diil Famila cercherà il tricolore giovedì (alle 19), sempre a Ragusa. In caso di ulteriore sconfitta le arancioni giocheranno la definitiva gara5 al PalaRomare,. Una delle protagoniste delle prime due vittorie su Ragusa è stata la pivotrientrata in campo dopo il grave infortunio al ginocchio (crociato) patito il 15 ottobre a Venezia. «È stato un recupero -e - molto impegnativo e complesso, ma per fortuna è finito. Tornare a giocare dopo 7 mesi mesi è stata un’emozione forte, noi si vive di campo e quello che facciamo ci piace e ci onora».