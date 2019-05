Veneto, alle 19 ha votato poco più del 49.3%: la provincia berica al top col 52%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Si sono aperti alle ore 7 i seggi elettorali per lee anche per le elezioni comunali nei 321 Comuni del Nordest che rinnovano anche sindaco e consiglio comunale.AFFLUENZA ORE 12 - Alle ore 12,rispetto alla precedente tornata di elezioni europee, e come d'abitudine la fedeltà alle urne nel Nordest è superiore a quella media nazionale. In Italia infatti l'affluenza ore 12 è stata del 16,85% (contro il 16,77 della tornata precedente).(contro il 19,08) e(contro il 18,59).AFFLUENZA ORE 19 - Alle 19 - dato provvisorio - l'affluenza è salita in Veneto a poco meno del 50%, il 49.3%, ovvero 6 punti in più della media nazionale.La provincia con la maggior affluenza è stataIn Friuli VG è stata del 45.2 e in Trentino AA del 45.6. Quella nazionale è stata invece del 43.6%.L'ultimo rilevamento sarà alle 23, ora di chiusura dei seggi.