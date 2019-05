Domenica le sfide per i sindaci ecco tutte le liste e i candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra veleni e polemiche la campagna per le elezioni amministrative e per il rinnovo delè arrivata al traguardo.Indomenica andranno alle urne 321 comuni (21 con popolazione oltre i 15mila abitanti, per i quali viene applicato il maggioritario a doppio turno). E 118 comuni (uno col maggioritario) indomenica 26 maggio dalle 7 alle 23, gli eventuali ballottaggi sono fissati per il 9 giugno.è l’unico capoluogo di provincia che, tra Veneto e Friuli, dovrà scegliere il nuovo sindaco.Per gli indecisi o per chi deciderà all’ultimo momento, il Gazzettino propone online i nomi di tutti i candidati sindaci e candidati consiglieri dei Comuni che vanno al voto nelle province di Venezia, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo e Pordenone.