Veneto, ha già votato il 19,63%. Friuli al 19,16%, media Italia 16,85%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Si sono aperti alle ore 7 i seggi elettorali per le elezioni europee e anche per le elezioni comunali nei 321 Comuni del Nordest che rinnovano anche sindaco e consiglio comunale.AFFLUENZA ORE 12Alle ore 12,rispetto alla precedente tornata di elezioni europee, e come d'abitudine la fedeltà alle urne nel Nordest è superiore a quella media nazionale. In Italia infatti l'affluenza ore 12 è stata del 16,85% (contro il 16,77 della tornata precedente).(contro il 19,08) e(contro il 18,59).