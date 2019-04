Elezioni comunali a Nordest - Tutti i candidati sindaco e le liste online alle 18 sul Gazzettino.it

SUL WEB ALLE 18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nordest al voto per le elezioni comunali domenica 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee, come avvenne nel 2014. Gli eventuali ballottaggi saranno domenica 9 giugno. Le urne saranno aperte domenica 26 dalle ore 7 alle ore 23. In Italia saranno in totale 3.829 i comuni chiamati alle urne, tra questi 30 capoluoghi di provincia. Al voto prima della naturale scadenza della legislatura anche gli elettori di Rovigo, dopo la caduta della giunta diSi vota in ventuno comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Prime elezioni per cinque nuovi comuni istituiti nel 2019, si tratta di Borgo Valbelluna (BL), Colceresa (VI), Lusiana Conco (VI), Pieve del Grappa (TV) e Valbrenta (VI). 32 i comuni al voto in provincia di Belluno, 56 in provincia di Padova e 56 in provincia di Treviso, 33 in provincia di Rovigo, 15 in provincia di Venezia, 49 in provincia di Verona, 80 in provincia di Vicenza.Si vota in cinque comuni con popolazione legale superiore a 3.000 abitanti in provincia di Trento e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Prime elezioni per Terre d'Adige (TN), comune istituito nel 2019. Due invece i comuni al voto in provincia di Bolzano.Si vota in un solo comune con popolazione legale superiore a 15.000 abitanti e per il quale viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In totale si vota in 15 comuni della provincia di Gorizia, 16 della provincia di Pordenone, 3 della provincia di Trieste, 86 della provincia di Udine.