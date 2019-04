Elezioni Europee, ecco tutti i nomi delle prime 6 liste presentate

Mattinata tranquilla alla Corte d'appello di Venezia. Oggi si è aperta la due giorni utile per la presentazione delle liste dei candidati alle Europee.



La prima lista depositata per la circoscrizione Nord est è stata quella del Popolo della Famiglia - alternativa popolare con 9 candidati, una delle quali provenienti dall'India. La lista è composta da Mirko De Carli, Clara Gallosi, Vladimiro Campello, Laura Neri, Roberto Azzalin, Carla Condurso, Roberto Gualandi, Emanuela Biagi e Paola Ganz.



Ecco la lista di tutti gli altri partiti che si sono presentati:



PPE (Partito popolare europeo): a guidare la circoscrizione Nordest è Ivo Tarolli (trentino di Castel Condino), seguito da Milena D'imperio, Paolo Gottarelli, Monica Franch (Bolzano), Giovanni Chiucchi, Silvana Arbia , Pasquale Montalto, Francesca Pangallo, Michele Laganà, Maria Grazia Trombetta (Padova), Valentino Antonio Sacco (Isola di Capo Rizzuto - KR), Patrizia Toselli, Agostino Migliorini (Grantorto - Pd), Manuela Vettorello e Andrea Mondini



PD (Partito democratico): Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Achille Variati, Isabella De Monte, Roberto Battiston, Kashetu Kyenge detta Cecile, Antonio Silvio Calò, Maria Cecilia Guerra, Furio Honsell, Alessandra Moretti, Massimiliano Santini, Roberta Mori, Francesca Puglisi, Laura Puppato.



+EUROPA - Il simbolo, presentato oggi alla Corte d'Appello di Venezia, è frutto di un accordo tra Italia in comune (il partito di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ex grillino) e il Partito democratico europeo. La lista, che comprende 15 esponenti, è composta, dallo stesso Pizzarotti più Silvja Manzi, Philippe Daverio, Federica Sabbati, Eugenio Fusignani, Carlotta Cinti Luciani, Layla Yusuf, Renate Holzseisen, Giorgio Andrian, Laura Antonini, Davide Borrelli, Alessandra Chiantoni, Marco De Andreis, Giorgio Pasetto, Francesco Rolleri.



LEGA - Il primo nome è quello del vicepremier Matteo Salvini, seguito da: Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Vallì Cipriani, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Matteo Gazzin, Paola Ghidoni, Manuel Ghilardelli, Elena Lizzi, Emiliano Occhi, Gabriele Padovani, Ilenia Rento.

Esclusi, quindi, i grandi nomi presenti in Consiglio Regionale come l'assessore Federico Caner e il presidente Roberto Ciambetti.



SVP - La Sudtiroler Volkspartei ha solo 6 candidati: Herbert Dorfmanns, Claudia Segnana, Klaus Mutschlechner, Martina Valentincic, Otto Von Dellemann, Sonja Anna Plank.

