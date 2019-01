Doppio colpo di banda di nomadi in casa di due anziane vedove, i carabinieri: «Non aprite a nessuno»

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Doppio assalto, con pari modalità, nelle case di due anziane vedove ultra80enni che risiedono in centro storico ieri, domenica 13 gennaio, al mattino e al pomeriggio, da parte di duedi 20-25 anni, forse nomadi, e poi dei loro complici. Le due ragazze con modi gentili hannoabbordandole in strada col solito trucco: «Ciao, come stai? Non ti ricordi di noi?». E sono così riuscite tra una parola e l'altra ad accompagnarle a casa.Una delle due, con la scusa di bere un bicchiere d’acqua, è entrata - di nascosto - la complice che ha razziato nelle camere. Entrambi i furti, odiosi perché commessi contro donne fragili e anziane, sono stati denunciati ai carabinieri di via Maraschin. Una delle due anziane, 88 anni, che abita in via Pasubio ha subito: alle 11, al rientro dalla messa e nel pomeriggio. Uscita mezzora di casa al rientro l’anziana ha trovato lae l’appartamento a soqquadro. Sotto gli occhi di due nipoti che arrivate a Schio da fuori provincia per consolarla e aiutarla nella denuncia ai carabinieri hanno notato sotto casa una(uomo e donna poco più che ventenni) a chiedere strane informazioni. I militari delstanno ricostruendo il tragitto a piedi delle due signore accompagnate delle due giovani donne che potrebbero essere state riprese dalle telecamere della videosorveglianza attiva in centro. Le due giovani donne dovrebbero essere le, indagini in corso.