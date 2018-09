Diego Dalla Palma: «Da vittima dei bulli a profeta del make-up. Enego e il collegio di preti a Venezia...»

di Edoardo Pittalis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Io sono un solitario, non un uomo solo. Forse è anche il risultato della piccola vena di follia con la quale mi crogiolo, vuol dire anche differenziarsi e più passa il tempo e più mi accorgo che questa differenza è fortissima. Ho un motto: piacere tanto a pochi e non poco a tanti»., l'ultimo paese dell'. Imprenditore, ha creato una linea di cosmetici diffusa in tutto il mondo: gli americani lo hanno chiamato il profeta del make-up. Costumista e