© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO (VICENZA) - Alle 10:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 in via Monte Cengio a Cornedo per la, finitaa bordo strada dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito insieme alla passeggera.I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due persone collaborando insieme al personale del Suem 118. La coppia è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferiti per controlli in pronto soccorso. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.