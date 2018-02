«Islamici, la carne di maiale resta» Sindaco in trionfo per una bufala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - (Al. F.) Un vero trionfo., sms, whatsapp, Facebook, siti web intasati, giornalisti che implorano un'intervista. «Sono stato sommerso dai»., sindaco di, nel Vicentino, è diventato l'uomo del giorno grazie a una, una, di quelle che l'anonimato di Internet permette di lanciare impunemente nella rete. La bufala raccontava questa storia:. E il sindaco avrebbe, e inviato una lettera a tutti i genitori: «I musulmani devono capire che devono adattarsi al Veneto - avrebbe scritto il sindaco -, ai suoi costumi e tradizioni. Devono integrarsi e imparare a vivere in Veneto. Devono essere loro a cambiare il loro stile di vita, non chi li ha accolti».«A parte tutti quei devono, io condivido il senso generale di questa lettera - ammette il sindaco di Lonigo - ma non l'ho mai scritta, né ho ricevuto alcuna richiesta da genitori musulmani per togliere la carne di maiale dalle mense scolastiche, tanto più che l'alternativa c'è già, da sempre il menu prevede l'opzione vegetariana». «Mi preoccupano due cose però - segnala Luca Restello, che ha denunciato il fatto alla polizia postale - la prima è che sia possibile mettere in rete qualsiasi cosa. E la seconda sono gli applausi che ho ricevuto: tanti, troppi, entusiastici. Segno che la gente, di questa immigrazione disordinata e prepotente, non ne può più. E basta un nulla a scatenare reazioni razziste. È questo che mi preoccupa soprattutto».