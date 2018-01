Brucia il monte Grappa: spento l'incendio ma il rogo è doloso

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO D'EZZELINO - E' statodopo le 10 l'incendio che dalle 17.30 ieri è divapato sul monte Grappa dove sono in corso le operazioni di bonifica e di ricerca delle cause e dell'innesco. Il forte sospetto è che si tratti di un. I danni sono ingenti ma ancora da quantificare: l'incendio ha distrutto almeno 3 chilometri quadrati di macchia boschiva.Alle 17.30 di ieri era scattato l’allarme al 115 per un incendio divampato sul, che per il vento a soffiare da nord a sud si è fatto furioso per estendersi in breve su un paio di chilometri quadrati fino a lambire la Provinciale Cadorna. La protezione civile ha bloccato l’accesso nella zona ai curiosi per consentire gli interventi. Coordinati dal(Cor) sono entrati in azionedei vigili del fuoco, della protezione civile, dei forestali e dei volontari antincendi boschivi che hanno lavorato fino a mezzanotte per contenere il rogo. Un’operazione che ha evitato il propagarsi delle fiamme fino al fondovalle,così il territorio versoPer tutta la notte le lingue di fuoco sono rimaste visibili a chilometri di distanza e i vigili del fuocoche le fiamme non hanno lambito. Ha preso corpo l’ipotesi che il rogo possa essere di(è stata trovata una tanica bucata, ma nessun innesco). Alle ore 8 di questa mattina il Cor ha disposto l’intervento degli elicotteri che attingono acqua da vasche appositamene allestite e riempite con 14 mila litri d’acqua.