Paura in casa: va a fuoco il sottoportico, colpa delle faville della stufa a pellet

di Vittorino Bernardi

BROGLIANO - Paura poco prima delle 20 di ieri 14 aprile lungo via Papa Giovanni XXIII dove sono intervenuti i vigili del fuoco per undivampato in un. Le fiamme che hanno intaccato gli arredi del sottoportico sono state probabilmente innescate da alcunedi uno scarico di una. La squadra dei pompieri, arrivata da Arzignano, ha spento del tutto l’incendio, in parte estinto con degli estintori. Danni da fumo all’esterno della facciata oltre alle malte danneggiate dal calore e la distruzione di un condizionatore. Le operazioni di messa in sicurezza del posto da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.