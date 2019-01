Bassano, si passa anche in Coppa Veneto: San Zeno Arzignano cede solo ai rigori.

di Francesco Bordignon

. Una vera e propria schiacciasassi la formazione di Maino, i giallorossie continuano la propria corsa verso uno storico doblete che, nessuno lo nasconde, sarebbe decisamente gradito per una società nata quest’anno e già ai vertici di campionato e competizione di Prima Categoria. Una partita non facile, perché vinta da Garbuio e compagni solo ai rigori, in un match che ha regalato tantissime emozioni e spettacolo al Mercante:forse c’era stato un po’ di appagamento, di troppa sicurezza in se stessi, ma di certo la squadra di Maino ha dimostrato anche in questa occasione grande freddezza, lucidità e cuore, spinta da un Mercante ancora pieno (nonostante il freddo di un mercoledì sera di gennaio) ed unsempre pronto a spingere i suoi.La gara, in realtà, è iniziata in discesa per il Bassano, con i giallorossi in superiorità numerica per l’espulsione di Donatello nei primi minuti di gioco. Notizia forse troppo positiva che fa scendere l’adrenalina della gara, l’ottimo Arzignano punisce così Solomon e compagni con una ripartenza di: la dea bendata sembra dar contro alla squadra locale, che colpisce due legni, bisogna aspettare l’ingresso del “problem solving”, per il pareggio: è 1-1. I giallorossi continuano a spingere e trovano il gol nel finale, a 88’, con, con il Mercante che esplode di gioia. Tutto finito? No perché nell’ultimo assalto dell’Arzignano,trova il pareggio. E’ il 95’, la partita si decide ai rigori: i giallorossi sono freddissimi,si fa perdonare qualche sbavatura durante la gara eavversari. E’ vittoria del FC Bassano 1903, è passaggio del turno.Ma la settimana giallorossa non si ferma qui:, contro l’Azzurra. Prima contro seconda, la gara che potrebbe dare il là alla grande fuga del Bassano che, in caso di vittoria, andrebbe a +12. Non tutto, ma tanto si decide in questa settimana: giallorossi pronti per la stoccata (quasi) finale.