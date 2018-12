Bassano campione d'inverno e re del mercato: preso Garbuio, tesserato Solomon

di Francesco Bordignon

. Si respira l’aria della vetta a Bassano del Grappa, con i giallorossi che chiudono il girone di andata sule possono godersi le vacanze di Natale con la sicurezza di chi sta dominando il suo campionato di Prima Categoria. Un percorso iniziato in salita (sconfitta alla prima con il Tezze), con qualche scivolone ma che ha alla fine ha fatto uscire i veri valori dei ragazzi di Maino, capaci soprattutto di sfruttare l’effetto Mercante (vinte tutte le gare giocate tra Coppa e campionato).E mentre la squadra sul campo sta vincendo e mostrando bel calcio, mentre sulle tribune del Mercante e nei post partita si moltiplicano le iniziative giallorosse, ilcontinua la sua opera di rafforzamento della squadra, in vista di un girone di ritorno in cui non ci si possono permettere pause o momenti di crisi. E quindi via con il mercato, un mercato decisamente importante per la prima categoria: l’arrivo più importante è sicuramente quello di, già decisivo con il Salavtronda, attaccante classe 1992 con un passato in Serie D al Montebelluna e vicinissimo alla Lega Pro con il Sudtirol, affare mai concluso. La perla del mercato delle “minors” venete, arrivato a Bassano per rinforzare un reparto avanzato già importante con Battigol Battistella, Savio, Maistrello, Cosma, giocatore eclettico capace di sdoppiarsi tra punta e centrocampo, piedi fatati ma gran fisico. Insomma, il classico colpaccio per una Prima Categoria ed acquisto in prospettiva Promozione. Con lui sono arrivati il difensore esterno, classe 1996 dal Nove e, 1997, centrocampista ex Cassola e Valbrenta.Chiude (per ora, perché ci dicono un Giacometti vigile sul mercato) la firma di, una vera e propria telenovela in casa giallorossa con la punta esterna che si allena con la squadra da mesi ma con le pratiche per iltesseramento risolte solo in queste ultime ore. Giocatore che Maino aspettava e su cui il mister, come ci ha rivelato, punta moltissimo, altro colpo importante per il proseguo del campionato ma anche per le prossime stagioni.Per fare spazio ai nuovi arrivi, il Bassano ha però dovutoalcuni giocatori:. La società ha voluto ringraziare gli atleti per l’impegno e augura il meglio per il futuro. Un Bassano mai domo, in movimento, che sta mettendo le basi per il futuro.