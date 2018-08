Automobilista salta lo stop e travolge centauro: patente ritirata e multa

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTORSO - Grave incidente nel primo pomeriggio in zona industriale tra, con un ferito grave, protagonisti due 51enni alla guida dei due mezzi. Il primo dei due residente a Nervesa della Battaglia (Tv) da conducente di una Fiat Punto attorno alle 13.30 hadi una laterale di via dell’Olmo e ha travolto un coetaneo di Piovene Rocchette che in sella a un motociclo Buell viaggiava in direzione centro.Soccorso dai sanitari del Suem il motociclista è stato ricoverato perall’ospedale Alto Vicentino. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dellache ha sanzionato l’automobilista con ilper avere provocato un sinistro stradale con lesioni,e una sanzione per la mancata inosservanza della segnaletica di stop.