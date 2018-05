Autocarro sull’asfalto bagnato sbanda, colpisce un’auto e si ribalta

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Ennesimo incidente stradale in mattinata lungo, nel caso spettacolare, con un leggero ferito. Alle 9 sono intervenutedel consorzio di polizia locale Alto Vicentino per effettuare i rilievi di un sinistro. Un 22enne alla guida ain zona industriale di un autocarro Nissan diretto verso il centro città giunto alla curva destrosa che immette in via dell'Artigianato nello sterzare a sinistra ha perso aderenza sull'asfalto bagnato dalla pioggia.D’istinto il camionista ha sterzato a destra per evitare un frontale con unain arrivo dall’opposto senso di marcia, nonostante ciò ha colpito l’auto sulla fiancata posteriore sinistra. Per l’impatto l'autocarroe ha occupato totalmente una corsia di marcia. La conducente della Kia è uscita, quello dell'autocarro ha riportato. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso al trafficoper consentire il rilievi del sinistro con rimozione dei mezzi incidentati.