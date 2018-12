Sorpreso con arnesi da scasso in auto: denunciato un 21enne

di Vittorino Bernardi

BARBARANO MOSSANO - I carabinieri della locale stazione nella tarda serata di giovedì 13 dicembre hannoin stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza pere possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso il cittadino marocchino A.L. di 21 anni, residente ad Albettone.I militari dell’Arma che per le festività natalizie hanno intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, l'altra sera in località Ponte di Barbarano hanno fermato l’auto del giovane marocchino che ha palesato una forte agitazione. Inevitabile la perquisizione dell’auto da parte dei militari che hanno trovato e sequestratocinque cacciaviti, una chiave inglese, due pinze e due spranghe del cui possesso il giovane non ha fornito plausibili giustificazioni.