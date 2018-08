Opera Estate, ambiente e cultura s’intrecciano lungo il Brenta

di Roberto Lazzarato

CARTIGLIANO. Un cocktail di cultura, spettacolo e ambiente lungo le rive del Brenta, nell’», nella performance teatrale «», a cura di. Una passeggiata teatral-musicale nell’alveo del fiume in un’area da tempo oggetto di interventi di ripristino e valorizzazione,, un’oasi incantevole in un’area di fiume che fa parte della Rete Natura 2000 e sito d’interesse comunitario (sic). In questa suggestiva ambientazione naturale, gli spettatori saranno accompagnati attraverso sipari animati da narrazioni e storie, musiche, leggende, poesie e fatti di cronaca, interpretati da un gruppo di artisti guidati daUn territorio teatro di significativi avvenimenti storici e sociali: qui, l’esercito romano frenò la calata degli Ungari; è inoltre patrimonio culturale della, sviluppatasi nonostante i cicli alluvionali del Brenta, grazie alla costruzione di provvidenziali sistemi di argini; di rilievo l’aspetto naturalistico, il valore ecologico della sua biodiversità di specie animali e vegetali, patrimonio comunitario, accudito dalDomenica, dalle 16, nell’area naturalistica ‘Le Basse, a Cartigliano, animeranno la passeggiata Francesco Anese, Emiliano Martinelli, Valerio Mazzucato, Carola Minincleri Colussi, Marica Rampazzo, Ivan Tibolla, Filippo Tognazzo, Sara Pozzato. Guideranno gli spettatori Edy Fantinato e Silvia Del Vecchio, ricercatori in Ecologia Vegetale all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Giulia Silan, dottoranda di Ricerca in Scienze Ambientali a cura della, con il contributo del Gruppo Tutela Ambiente Cartigliano.