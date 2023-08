Incendio negli uffici comunali di piazzetta Calderari: fiamme domate, ma l'edificio è inagibile

PORDENONE - Fiamme nel palazzo Crimini, in cui sono ubicati alcuni uffici comunali in piazzetta Calderari.

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che fortuntamente era di dimensioni limitate. L'incendio è stato cicoscritto in breve tempo, grazie alla rapidità di intervento dei pompieri. Il palazzo è stato dichiarato inagibile in attesa della bonifica e della verifica dei danni che, secondo una prima stima sarebbero contenuti. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un oggetto elettronico, probabilmente una fotocopiatrice al piano terra, generando molto fumo, pertanto è risultato impossibile proseguire le attività dell'ufficio, che si occupa di servizi sociali. I dipendenti sono stati temporanemente dislocati nella sala consiliare.