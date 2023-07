Cucciolo di macaco scomparso dal parco faunistico di Cartigliano, l'appello: «Aiutateci a trovarlo, ha ancora bisogno del latte della mamma»

CARTIGLIANO (VICENZA) - Ore di grande apprensione: cucciolo di macaco scomparso dal parco faunistico di Cartigliano. «E' stato rubato, è un cucciolo che ha ancora bisogno del latte della sua mamma - scrivono in un post sulla pagina Facebook dello zoo, poi l'appello - Vi prego, se vedete o sentite qualcosa che ci può aiutare chiamateci».

Non vi è però al momento certezza che l'animale sia stato portato via da qualcuno, potrebbe anche essersi allontanato da solo e trovarsi quindi nei pressi dello stesso parco. Anche se, com'è noto, i macachi sono esseri estremamente attenti soprattutto nei confronti dei loro piccoli. Tutte le ipotesi sono aperte.

La ricostruzione e l'appello, catena di solidarietà sui social

Del cucciolo non si hanno più notizie da questa mattina e, stando alla ricostruzione fatta dal parco, qualcuno potrebbe averlo portato via dal recinto proprio durante la notte tra il 30 e il 31 luglio. E non avendo novità su dove si trovi il macaco, i titolari dello zoo di Cartigliano hanno aperto le ricerche coinvolgendo già anche i Carabinieri e il potere di diffusione ad ampio raggio dei social. «Chiunque lo abbia visto o sappia di qualcuno che ha una scimmia ci contatti o chiami i Carabinieri di competenza», si legge nel volantino diffuso. In pochi minuti è scattata subito una grande mobilitazione. Tra i commenti c'è chi indignato chiede come sia possibile che un cucciolo venga portato via dal suo recinto: «Ma non ci sono le telecamere?», incalza. Ma a prevalere è la solidarietà che passa anche attraverso la condivisione del post stesso: «Vi auguro di trovarlo presto, un forte abbraccio».