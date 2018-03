Allevatore settantenne travolto da una mucca: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRESSANVIDO - Grave infortunio agricolo ieri in via Fornace,: per cause in corso di accertamento il 71enneattorno alle 9, all’interno della stalla, ha riportato gravi lesioni per essere stato colpito da una violenta testata e poiL’allevatore è riuscito ad uscire dalla stalla, gestita dal figlio Carlo, e chiedere aiuto. I sanitari del Suem intervenuti sul posto hanno trasportato l’infortunato in codice rosso all'ospedale. Per i rilevi di legge e stabilire la dinamica dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri di Sandrigo e idell’Ulss.