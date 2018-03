© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Gravenel pomeriggio di ieri, domenica, in via Ambrosini 35: l’agricoltore Giuseppe Caldognetto di 68 anni è rimastoche intendeva utilizzare per eseguire un lavoro nei propri campi. L’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni nelal San Bortolo. Da quanto ricostruito dai tecnici dello Spisal intervenuti per i rilievi poco prima delle 17 Giuseppe Caldognetto si è posto accanto al trattore e ha, senza notare che il pesante mezzo agricolo aveva laSono stati attimi drammatici: il trattore si è mosso e con una ruota posteriore hal’agricoltore, finito sotto con una spalla. Per sua fortuna il figlio Marco era a pochi metri, impegnato in un altro lavoro: alla scena del padre sotto il trattore ha chiamato aiutoe assieme con una leva ha sollevato il trattore. L’anziano agricoltore, che forse deve la vita al pronto intervento del figlio, è stato soccorso cosciente dai sanitari del Suem cittadino e ricoverato in ospedale in gravi condizioni per lesioni a una spalla e al polmone.