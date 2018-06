Centenario dell’eroica battaglia del Solstizio

di Roberto Lazzarato

BASSANO-GRAPPA. Ricorre quest’anno ilche vedrà coinvolti nella commemorazione i comuni di. Sarà un fine settimana denso di appuntamenti per ricordare la battaglia del Solstizio (15-22 giugno 1918) e l’, vanificando il tentativo dell'armata nemica di calare verso Bassano e la pianura veneta, una battaglia che contribuì a cambiare le sorti della guerra e che, a pochi mesi di distanza dalla disfatta di Caporetto, rappresentò una delle significative tappe che portarono alla vittoria finale.Dopo la mostra ‘La canzone del Grappa’ già inaugurata a Romano d’Ezzelino, giovedì 21, alle 18, a Bassano, incontro sulla Grande Guerra con gli storici al Museo Civico; venerdì 22, omaggio ai caduti, ore 8, al Tempio Ossario di Bassano e poi al Sacrario di Cima Grappa, mentre a Solagna, dopo la cerimonia al monumento ai caduti, alle 18, conferenza dell’astronautae alle 21 concerto del centenario.Giornata clou, sabato 23, sul Massiccio del Grappa, in località, alle 9.30, cerimonia commemorativa con schieramento, lancio della Bandiera di Guerra, alzabandiera, ‘Onore ai Caduti’; alle 14.30, sul, saranno inaugurati i cippi alledel IX Reparto d’Assalto; alle 16, a Bassano, cerimonia al Parco ‘Ragazzi del ‘99’ con, alzabandiera, ‘Onore ai Caduti’, onorificenza ‘Stella del Grappa’ e concerto della Banda Militare; alle 18, a Pove del Grappa, rievocazione ‘Arditi’, per ricordare l’epico scontro a difesa dell’attacco sferrato dall’esercito austro-ungarico nel giugno 1918 e concerto.Chiusura domenica 24, a Pove, con la messa in latino (9.30) e la rievocazione storica ‘Pove nel 1918’.